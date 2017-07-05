Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve bedava

Kütahya'da yaşayan Ali Emir, adeta dinlenme tesisine çevirdiği yol kenarındakibahçesinde bulunan meyve ve sebzeler ile çay ve kahveyi mola veren vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.

Merkeze bağlı Ahiler köyünde yaşayan 6 çocuk babası 67 yaşındaki Emir, uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra emekli oldu. Maddi imkansızlıklarına rağmen 3 yıl önce yol kenarında insanların yararlanması için çeşme yapmaya karar veren Emir, dostlarının da yardımıyla bunu gerçekleştirdi.

Yine arkadaşlarının yardımıyla yoldan geçenlerin dinlenebileceği ve bu sırada meyve ve sebzelerden ücretsiz yararlanabileceği bir bahçe oluşturan Emir'in ziyaretçilerden tek isteği dua.

Tuvalet, mescit, çeşme de var

Bahçeye, yoldan geçen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için çeşmenin yanı sıra tuvalet, mescit ve çardak yaptığını anlatan Emir, "Bu araziyi hayırsever vatandaşlarımız bağışladı. Ben de kendi imkanlarım ve arkadaşlarımın desteğiyle çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan bir bahçe oluşturdum. Yoldan geçen insanların yararlanması için bahçede çeşme, tuvalet, mescit ve çardak yaptık. Yoldan geçerken bahçeyi gören birçok vatandaş burada durup ihtiyaçlarını gideriyor. Herkes buradan memnun ayrılıyor." dedi.



Ekili, dikili her şey helal

Emir, bahçeyi kullanan vatandaşlardan hiçbir ücret almadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: