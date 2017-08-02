Evini FETÖ'nün sohbetlerine tahsis etti: 6 yıl 3 ay hasip cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti açıkladığı gerekçeli kararında Harp Okulu öğrencisi U.Ş.'nin verdiği bilgiler üzerine yapılan incelemede FETÖ sohbetleri için kullanılan evin Ertan Akça'ya ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Akça'nın Manisa'da yakalanarak tutuklandığı anlatılan kararda, evinde yapılan incelemelerde Fetullah Gülen'in ses ve görüntü kayıtlarının da yer aldığı çok sayıda örgütsel verinin ele geçirildiği kaydedildi. Sanığın kapatılan Fatih Üniversitesi'nde çalıştığı belirtilen kararda bu kurumun FETÖ'ye ait olduğu vurgulandı. Bank Asya'daki hesaplarında 2014 sonrası hareketlenmeler yaşandığına dikkat çekilen kararda, bu durumunda FETÖ elebaşısı Gülen'in talimatıyla yapıldığı belirtildi.

"DEVLET VE TOPLUM İÇİN TEHLİKELİ BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ..."

Kararda şöyle denildi; "Sanığın müstakilen suç oluşturan bir eylemi tespit edilmemiş ise de; Devlet ve toplum için tehlikeli olduğu ve vehamet arz eden eylemleri bulunan bir örgütün üyesi olması nedeniyle niteliği itibariyle tehlike suçu olarak düzenlenmiş silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılması gerektiği vicdani kanaatine varılmıştır"

"EVİN ANAHTARINI, BALIĞA, KUŞA, ÇİÇEĞE BAKMASI İÇİN VERMİŞTİM"

Akça'nın karar duruşması görüldü. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen Akça, evinde yapılan FETÖ sohbetlerinden haberinin olmadığını savunarak, "Harp okulu öğrencisi U.Ş.'yi tanımıyorum. Sohbet verdiği belirtilen Emin isimli kişi ise eşimin akrabası olur. Bu kişi eve gelip giden birisidir. Yıllık izinlere gittiğimizde evde bulunan akvaryum, muhabbet kuşu ve çiçeklerin bakımı için evin anahtarını vermiştik. Eve birilerini getirdiğinden ve getireceğinden bahsetmemişti" dedi.