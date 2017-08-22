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Evine giren timsahı doğduğuna pişman etti!

Hindistan'da bir vatandaş evine giren dev timsahı komşularıyla birlikte kıskıvrak böyle yakaladı...

22 Ağustos 2017 Salı 13:30
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 13:30
  1. Evine giren timsah
  2. timsahı doğduğuna pişman etti
  3. Hindistan
  4. dev timsah
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