Evine giren timsahı doğduğuna pişman etti!

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Hindistan'da bir vatandaş evine giren dev timsahı komşularıyla birlikte kıskıvrak böyle yakaladı...
22 Ağustos 2017 Salı 13:30
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 13:30
Evine giren timsah
timsahı doğduğuna pişman etti
Hindistan
dev timsah
Ad Soyad
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