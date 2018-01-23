'Evine gelir ve onu kanatana kadar...' diyen Yunan başkana ceza kapıda

Euroleague yönetimi sosyal medya hesabı Instagram'dan Türklere küfür eden Giannakopoulos'u disipline sevk ettiğini açıkladı.

'TARAFTARLARI KORUMAK, SAYGI GÖSTERMEK…'

Euroleague yönetimi konu hakkında yaptığı açıklamada "Taraftarları korumak ve tüm pay sahiplerine azami ölçüde saygı göstermek Euroleague Basketball ailesindeki tüm üyelerin (yönetim, oyuncular, koçlar, hakemler vb.) sorumluluğundadır" derken provokasyonun yerini spor tutkusunun alması gerektiğini belirtti. Giannakopoulos'un yaptığı paylaşımların ciddiyetten çıktığı vurgulanan açıklamada "Bu tip davranışlar, kulübün ve ligin savunduğu değerlere tamamen aykırıdır" denildi. Yönetim, disiplin soruşturması konusunda kararın ilerleyen günlerde verileceğini söyledi.

'SUÇU İŞLEYEN BEN DEĞİLİM'

Soruşturmanın EuroLeague tarafından resmen duyurulmasının ardından Giannakopoulos da şunları söyledi:

“Birazcık aklı olan herkes, burada ceza alan kişinin kurban olduğunu fark eder. Suçu işleyen ben değilim. Suçu işleyen kişi sponsorun kendisi.”

NE OLMUŞTU?

17 Ocak günü THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş'un 67-62 mağlup ettiği Yunan ekibinin başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından “Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos" notu ile bir fotoğraf paylaştı. Giannakopoulos'un paylaşımda kullandığı fotoğrafta elinde bir salatalık olması ise Türk taraftarlar tarafından tepki gördü.

Giannakopoulos, kendisine tepki gösteren Türk taraftarlara sinirlenerek 21 Ocak'ta bir paylaşımda daha bulundu. Giannakopoulos'un disipline sevk edilmesine sebep olan bu paylaşımda Türk taraftarlara yönelik olarak şu ifadeler yer alıyordu:

"Sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye’de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s….. Umarım kendimi açıkça ifade edebildim."