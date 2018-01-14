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Evine 50 metre kala öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evine 50 metre kala kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

14 Ocak 2018 Pazar 15:29
Evine 50 metre kala öldürüldü

Sandıklı'ya bağlı Çakır Mahallesi Barutçu Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yerde erkek cesedi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede cesedin Selahattin Koç'a ait olduğu belirlendi.

Koç'un yanında 5 litrelik su şişesiyle biri patlamamış 3 tüfek mermisi kovanı bulundu. Selahattin Koç'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Selahattin Koç'un Sandıklı'da yalnız yaşadığı ve evine 50 metre kala öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği araştırılıyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:29
  1. Afyonkarahisar
  2. sandıklı
  3. vurulma
  4. öldürülme
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