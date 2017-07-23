Evinden zorla alarak götürdükleri şahsı öldürdüler

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli’nin Çatalca köyüne bağlı Güvenli Mezrası’nda ikamet eden Sami Çiftçi, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinden zorla alınarak götürüldü. Çiftçi, bir süre sonra köyün çıkışında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sami Çiftçi’yi öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.