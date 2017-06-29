Evinde ölü bulunan Astsubay’ın acı haberi aileye verildi

Kındam TOKİ mahallesinde oturan annesi Gökkuş Tekeli ve Astsubay İlyas Tekeli’nin eşi Nazife Tekli’ye acı haber Garnizon Komutanı Personel Albay İlhan Güneş tarafından verildi.

Verilen acı haber sonrası Astsubay İlyas Tekeli’nin annesi Gökksuş Tekeli Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen olan eşi Nazife Teke’nin ise Kırşehir’e Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muş’tan geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden İlyas Teke’nin evli bir kız çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılırken eşinin de hamile olduğu bildirildi. Vefat eden Astsubay İlyas Tekeli, Bolu, Tekirdağ ve sonrasında Muş’ta görev aldı.