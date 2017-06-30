Evinde ölü bulunan asker son yolculuğuna uğurlandı
Muş’ta evinde ölü bulunan astsubayın cenazesi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.30 Haziran 2017 Cuma 16:02
Muş’ta evinde hayatını kaybeden Astsubay İlyas Tekeli için memleketi Kırşehir’de tören düzenlendi. Cacabey Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Vali Necati Şentürk ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden Astsubay İlyas Tekeli’nin eşi Nazife Tekeli ve astsubayın annesi Gökkuş Tekeli, Türk bayrağına sarılı tabuta uzun süre sarılarak ağladı. Astsubayın hamile eşi Nazife Tekeli ise uzun süre gözyaşı döktü. Tekeli’nin naaşı Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi.
Muş 35. Mühimmat Birliğinde görevli olan Astsubay İlyas Tekeli, önceki gün evinde ölü bulunmuştu.