Evinde ölü bulunan asker son yolculuğuna uğurlandı

Muş’ta evinde hayatını kaybeden Astsubay İlyas Tekeli için memleketi Kırşehir’de tören düzenlendi. Cacabey Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Vali Necati Şentürk ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden Astsubay İlyas Tekeli’nin eşi Nazife Tekeli ve astsubayın annesi Gökkuş Tekeli, Türk bayrağına sarılı tabuta uzun süre sarılarak ağladı. Astsubayın hamile eşi Nazife Tekeli ise uzun süre gözyaşı döktü. Tekeli’nin naaşı Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi.

Muş 35. Mühimmat Birliğinde görevli olan Astsubay İlyas Tekeli, önceki gün evinde ölü bulunmuştu.