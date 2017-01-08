Evin altındaki gizli tünelden silah ve mühimmat çıktı!

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Nusaybin’de gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonlarından sonra bazı mahallerdeki sokağa çıkma yasağı ve hafriyat kaldırma ile hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürerken, Fırat Mahellesi’nde arama yapılan bir evde PKK’lılar tarafından kazılmış tünel bulundu.

Bir evin bodrum katından başka bir eve kazılan tünelde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, 5 roketatar, 18 roketatar mühimmatı, 2 telsiz, montaj yapılabilen silah dürbünü ile çok sayıda uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.