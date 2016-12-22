Batman'da maddi durumları yetersiz olan Esmeray ailesinin evi çökme tehlikesiyle karşı karşıya. İluh Mahallesi Pamukçular Caddesi üzerinde tek katlı kerpiç yapılı evde yaşayan aile, her an evin çökebileceği korkusu taşıyor.

Her yeri çatlaklarla dolu evlerinin tavanı ve tabanının çökmek üzere olduğunu belirten Rukiye Esmeray, maddi imkânsızlık nedeniyle yaptıramadıkları evlerinin onarımı için yetkililerin ve hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Esmeray, "Eşim işsizdir. Günü birlik işlerde çalışıyor. Eski olan evimizin yağışlı günlerde çatısı damlıyor, şiddetli bir yağışta her an çökebilecek durumda. Maddi durumumuz yoktur. Tek isteğimiz evimizin başımıza yıkılmadan onarılmasıdır. Eşim ve dört çocuğumla adeta fare ve akreplerin yuva kurduğu evde çaresiz bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

"Evim yıkılır korkusuyla sabahlara kadar nöbet tutuyorum"

Evinin yıkılması korkusuyla sabahlara kadar çocuklarının nöbetini tuttuğunu dile getiren Esmeray, sözlerine şöyle devam etti:

"Halimizi görüyorsunuz, tek derdimiz bir evdir. Sabahlara kadar ev yıkılır korkusuyla çocuklarımın nöbetini tutuyorum. Evimizin büyük bölümü yıkılmış durumda. Sesimi hayırseverlere duyuruyorum. Bize yardımcı olmalarını ve başımızı rahat bir şekilde koyabileceğimiz bir evimizin olmasını istiyoruz. 16 yıldır evliyim, en güzel evim de budur. Bu evi almadan önce tek odalı bir evde yaşıyorduk. Yine de Allah’a şükürler olsun. Ev için yardım bekliyoruz. Doğru dürüst eşyam bile yok ama tek derdim evdir."

“Evimiz akrep ve farelerle dolu”

Esmeray, evlerinin akrep ve farelerle dolu olduğunu ifade ederek, "Özellikle yağışlı günlerde tavan damlıyor. Yağmur damlaması bir tarafa, ev üzerimize yıkılıyor. Eskiden imkânsızlıktan çocuklarla beraber mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplamaya giderdik. Fakirlikten dolayı son çocuğuma sekiz aylık hamileyken patates toplamaya gidiyordum. Yardım bekliyoruz. Tek ihtiyacımız evdir. Kiraya girecek imkânımız dahi yok. Ev için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iki bin lira verdi. Bir çekim de vardı. Bundan dolayı onu da iptal ettiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başka yardımda bulunmuyor." şeklinde konuştu.

"Çocuklarıma verecek ekmek bulamadım"

Yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulunan Esmeray, "On bin liradan fazla borcumuz var ve borçlulara paralarını veremiyoruz. Hayatım boyunca unutamadığım bir an var. Bir ara sert bir ekmeğim vardı ve onu kapının önüne koymuştum. Çocuklarıma verecek ekmek bulamadığım için tekrar kapının önüne koyduğum sert ekmeği parçalayıp, çocuklarıma verdim. Ben o günü hiç unutmuyorum. El açan bir insan değilim ama muhtaç olunca farklı oluyor. Yetkililer ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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