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Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu

Menteşe’nin Algı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir aile yangın sonrasında evindeki tüm eşyalarını kaybetti. Olay anında bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Algı Mahallesi’nde bulunan Sağlık Evi Lojmanını aileye tahsis etti. Yangında evdeki eşyalarını da kaybeden aileye Paylaşarak Sevindir projesi ve yardımseverlerin katkılarıyla yeni eşyalar alınarak eve yerleştirildi.

Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:48

Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirten aile, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve personeline teşekkür etti. Aile yeni evlerine kavuşana kadar, Sağlık Evi Lojmanında kalacak.

 
EtiketlerMuğlaMenteşYangın
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:48
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