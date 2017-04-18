Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu

Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirten aile, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve personeline teşekkür etti. Aile yeni evlerine kavuşana kadar, Sağlık Evi Lojmanında kalacak.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:48
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:48
Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirten aile, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve personeline teşekkür etti. Aile yeni evlerine kavuşana kadar, Sağlık Evi Lojmanında kalacak.
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