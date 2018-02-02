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Evgör Mobilya bayilikler verecek

Türk ev mobilyası sektöründe faaliyet gösteren ve buüne kadar 60 bin ailenin evine giren Evgör, alt yapısını oluşturduğu yeni bayilik modeli ile Anadolu’daki büyük şehirlerde yeni satış noktaları açmaya hazırlanıyor.

02 Şubat 2018 Cuma 10:21
Evgör Mobilya bayilikler verecek

Daha önce online sipariş aldıkları bölgelere odaklanacaklarını söyleyen Evgör Mobilya yönetici ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Ekmen, İstanbul’da kendilerine ait 5 mağaza ile hizmet verdiklerini belirterek, “Online alışveriş sitemiz üzerinden Edirne’den Şırnak’a kadar mobilya satıyoruz. Türkiye’nin her noktasından ürünlerimize olan ilgi bizi yeni satış noktaları açmaya itti. Bunun üzerine mağazalaşma stratejimizi, yeni bir bayilik modeliyle kurguladık. Bölgesinin markasız mobilya mağazalarını Evgör çatısı altına alıp, Anadolu genelinde satış noktası zinciri kurmayı hedefliyoruz” dedi. Evgör Mobilya, bayilerine tedarik, kurumsal kimlik, tanıtım, pazarlama, satış, personel ve eğitim gibi konularda destek olurken, şu anda yaklaşık 10 bin ürünün dört ayrı dilde sergilendiği ve ayda bir buçuk milyon ziyaretçi alan online mağazasını da kullanımlarına açacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:21
  1. Evgör Mobilya
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