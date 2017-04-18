'Evet' oyları Almanya'yı çıldırttı!

Hıristiyan Birlik partileri Federal Meclis Grubu içişleri uzmanı Hıristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Stephan Mayer, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Gelecek yasama döneminde çifte vatandaşlık düzenlemesine ilişkin kolaylıkları iptal etmemizin önemli olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Deutche Welle'nin haberine göre Mayer, ‘En azından çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin çocukları eğer Almanya’da yaşamıyorsa ve net bir biçimde Almanya ile ilişkileri kalmamışsa, çocukların çifte vatandaşlığının iptal edilmesi gerekir' dedi.

İçişleri uzmanı bu önerinin kardeş partiler Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) seçim programına da dâhil edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hıristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) dışişleri sözcüsü Norbert Röttgen referandumda Almanya'daki Türk seçmenin -resmi olmayan verilere göre- yüzde 63 oranında ‘Evet' oyu kullanmış olmasına tepki gösterip bu eğilimin Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmasına etkileri olacağını savunmuştu.

IRKÇI WİLDERS 'GİDİN' DEMİŞTİ

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders yüzde 75 oranında "Evet" oyu veren seçmenlerin topluca Türkiye'ye gitmesini istemişti. Irkçı lider "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle" diye yazmıştı.