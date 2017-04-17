'Evet' diyenleri Türkiye'ye gönderelim'

Türkiye'den dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandumundan 'Evet' çıkmasının ardından Hollanda'da ırkçı milletvekilleri büyük üzüntü yaşadı. Ülkedeki Türk vatandaşlarının yüzde 71'nin de değişikliğe 'Evet' oyu verdiği referandum sonrası Hollandalı ırkçı liderlerden çirkin öneriler geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (CD-V) milletvekillerinden Hendrik Bogaert, Türkiye'deki referandumda 'evet' diyenlerin çifte vatandaşlığına son verilmesini istedi. Hollanda'daki ana muhalefet partisinin ırçı lideri Geert Wilders ise seçmenleri topluca Türkiye'ye dönmeye çağırdı.

Bogaert, "Bu böyle devam edemez. Hemen şimdi, çifte vatandaşlığı kaldırın" dedi. Öneri bir süre önce hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) tarafından gündeme getirilmişti.

Irçkı lider Wilders: Evet oyu verenleri gönderelim

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri ırkçı Geert Wilders de, yüzde 75 oranında "Evet" oyu veren seçmenleri, topluca Türkiye'ye dönmeye çağırdı.

Referandum sonuçlarını, "Türkiye, daha fazla İslamofaşzimi ve totaliterliği seçti" diye değerlendiren Wilders, Twitter'da, "Hollandalı Türkler topluca evet verdi" haberini paylaştı.

Irkçı lider, "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle" ifadelerini kullandı.