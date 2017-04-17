'Evet' çıkınca Irkçı Wilders çıldırdı!

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için faşist uygulamaları devreye sokan Hollanda'da, Türk vatandaşlarının sandık sonuçlarında yüzde 70 evet çıktı.
'EVET DİYENLER TÜRKİYE'YE DÖNSÜN'
Irkçı Wilders sonuçlarla ilgili 'Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle' şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Referandum sonuçlarını, 'Türkiye, daha fazla İslamofaşizmi ve totaliterliği seçti' diye yorumlayan Wilders, Twitter'da, 'Hollandalı Türkler topluca evet verdi' haberini paylaştı.