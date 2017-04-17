% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

'Evet' çıkınca Irkçı Wilders çıldırdı!

Hollanda'da Türk seçmenlerin oylarında 'evet'in açık ara farkla önde olması, azılı İslam düşmanı Geert Wilders'ı rahatsız etti.

'Evet' çıkınca Irkçı Wilders çıldırdı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:06

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için faşist uygulamaları devreye sokan Hollanda'da, Türk vatandaşlarının sandık sonuçlarında yüzde 70 evet çıktı.

'EVET DİYENLER TÜRKİYE'YE DÖNSÜN'

Irkçı Wilders sonuçlarla ilgili 'Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Referandum sonuçlarını, 'Türkiye, daha fazla İslamofaşizmi ve totaliterliği seçti' diye yorumlayan Wilders, Twitter'da, 'Hollandalı Türkler topluca evet verdi' haberini paylaştı.

 
Etiketlergeert wildersevetreferandumhollanda
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Hamdüsena

Bu kendini bilmez için yorum yapılmaya bile degmez kendini bisey sanir?...

Cevapla

halil

Kendilerini sosyal demokrat zanneden anti demokrat hazimsizlar. Çildirmaktan da beter olun isterseniz.

Cevapla

celil

Turkiye Nerede islam Nerede türkiyede islam emirlerine göre kadınların başı kapalımi kadınlar pantolun giymek yasakmı yılbaşı kumari yasakmı zina yasakmı şarap yasakmı ve saire. Türkiyenin halkı ismi musulman işleri ticaretle aile tipi ve saire si islamla alakası yok.

Cevapla

Mehmet said

Garip bir durum.

Cevapla

asi

HOLLANDADAN BIR TANE IT ENIGI AVAZI YETTIGI KADAR BAGIRIYOR GALIBA.sari comar bu....

Cevapla

Fırat

Ne idüğü belli olmayan kansız babanız Recep Tayyip Erdoğan

Cevapla

Garip

Kendi orjinali neydi .cakma hollandali

Cevapla

yavuz 1517

Hoşşşşştt adi faşist.

Cevapla

AKPINAR

ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA KAFİR TOHUMU

Cevapla

sedat

eşcinselliğe hayır özgürlüğe evet, faşist hollandayı uçuruma sürüklüyorsun

Cevapla

Almanyalı

Hollandalı ve avrupalı Türkler bunların ne mal olduğunu yakından bildiği için, böyle farklı evet dediler. Hayır verenler buraya asimile olmuş, avrupalıyı Türken üsten görenlerdir.

Cevapla

Sahin

Yav he he.. Demokrasiden bahsediyor kendisi evet diyenlere gidin diyor. Faşist insan bozması!

Cevapla

osmanoğlu2023

haber yapıp asabımızı bozmayın bu ortaçağhayvanlarını beyler lütfen..!

Cevapla

Zehra Tezcan

Gebersin it oglu it. Hollanda'da yabanci biri olarak, yabanci düsmanligiyla prim yapmaya calisan korkak essegin biri. Oturdugu yer bilinmez, disari pek cikmaz, "özgürlükler ülkesi" Hollanda da korumasiz sokaga cikamaz. Annesi Endonezyali, karisi Macar, ama kendisi yabanci düsmani. Eh yani, insan yabanci düsmani olur da, islam düsmani olmaz mi? Hem de bir numarali. Annnesine babasina asiliginden dolayi bu salagi adam olsun, diye Israil'e göndermisler. Ne alakaysa. Al sana ortaya bu mal cikmis. O igrenc kafasindaki igrenc saclar da boya iiiiihhh. Daha avrupali görünmek icin :o))))))

Cevapla

Arif

Hollandanın tapusu bu soytarıdamı? bne herif.

Cevapla

Alper

Bence kendisi Hollandadan hatta dünyadan defolup gitmeli,kendisine sana ve senin gibilere çok dar,defol senin yerin cehennem olsun.

Cevapla

m.g.g

Bizi seneler önce davul zurna ile karşılayanlar böyle boş laflarla kovamazlarSıkı ise gerçekleştir ....

Cevapla

Murat

Adamlar kovuyor. Bizimkiler gitmeyiz diyor. Onuru olan bütün AKP liler hemen dönsün

Cevapla

hülya

tabii dönsünler ben olsam 1 dakika kalmam.

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?