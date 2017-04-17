% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

'Evet' çıkınca Fatih Portakal ne yaptı ?

Referandumda 'hayır' oyu kullandığını açıklayan Fatih Portakal seçimden önce bir poz paylaştı, sonuçlardan sonra ise...

'Evet' çıkınca Fatih Portakal ne yaptı ?
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:16

FOX'un haber sunucusu Fatih Portakal 16 Nisan referandumunda ekrana yansıyan 'rengi' sebebiyle tarafsız olmamakla eleştirilmişti. Fatih Portakal referandum günü de 'tavrı' konusunda açık oldu. Oyunu kullandıktan sonra twitterdan mesaj atan Fatih Portakal, "Oyumu kullandım: hayır dedim" diyerek kararını cümle aleme ilan etti.

Fatih Portakal referandum akşamında da ekrandaydı. İsmail Küçükkaya ile birlikte referandum özel programını sunan Fatih Portakal'dan bir paylaşım daha geldi. Bu kez Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın gülerek çekilmiş bir kareleri vardı.

EVET OYLARI ÇIKINCA...

Gecenin ilerleyen saatlerinde evet oyları hayır oylarını geçip referandum sonuçları netleşince herkesin gözü bir kez daha Fatih Portakal'a döndü. Fatih Portakal'dan ise ses seda yoktu. Portakal'dan beklenen twitler bu sabah geldi. Portakal "bugün moralsiz değilim' diyerek 'züğürt tesellisi' kokulu şu twiti attı;



 
EtiketlerFatih Portakalismail küçükreferandum sonucu
HABER YORUMLARI
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Şanlıurfa

Ne Fatihe benzer Nede Portakala Benzettiğim tek şey kafasına saksı düşmüş birine benziyorlar.

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tuğrul

"Moralsiz değil" zırto fakat, çok şişkin. Sana da tavsiyem "Karnını sirkeye koy" geçer moralsiz değilsin çünkü… Utanmazlar azıcık hazmedin yutkunmayın boğulacaksınız...

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halk

"İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR"

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abdikul

İnsanın sorası geliyor bu sosyeteler hiç kuyruk yüzü görmedimi hiçmi darbe teşebbüsü yaşamadılarmı 15 temmuzda hayatta degilllermiydi .Bana kalırsa milletin bunlardan ders çıkarması lazım ve evet kazanımının keyfini çıkarması lazım...varsın çatlasınlar..

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hilal

ne diyeyim bu haliniz daim olsun.

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kiraz

Napacak kırk yıllık potakal arrrmut olurmu

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