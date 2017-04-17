'Evet' çıkınca Fatih Portakal ne yaptı ?

FOX'un haber sunucusu Fatih Portakal 16 Nisan referandumunda ekrana yansıyan 'rengi' sebebiyle tarafsız olmamakla eleştirilmişti. Fatih Portakal referandum günü de 'tavrı' konusunda açık oldu. Oyunu kullandıktan sonra twitterdan mesaj atan Fatih Portakal, "Oyumu kullandım: hayır dedim" diyerek kararını cümle aleme ilan etti.



Fatih Portakal referandum akşamında da ekrandaydı. İsmail Küçükkaya ile birlikte referandum özel programını sunan Fatih Portakal'dan bir paylaşım daha geldi. Bu kez Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın gülerek çekilmiş bir kareleri vardı.



EVET OYLARI ÇIKINCA...



Gecenin ilerleyen saatlerinde evet oyları hayır oylarını geçip referandum sonuçları netleşince herkesin gözü bir kez daha Fatih Portakal'a döndü. Fatih Portakal'dan ise ses seda yoktu. Portakal'dan beklenen twitler bu sabah geldi. Portakal "bugün moralsiz değilim' diyerek 'züğürt tesellisi' kokulu şu twiti attı;







