% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

'Evet' Avrupa'yı çıldırttı

Yüzde 80 'evet' oyunun çıktığı Belçika'da, Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi yeniden tartışılıyor. Hollandalı faşist lider Wilders ise, yüzde 75'le 'evet' diyen Hollanda'daki seçmenlerin Türkiye'ye dönmesini istedi: "Burada işiniz yok. Güle güle..."

'Evet' Avrupa'yı çıldırttı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:39

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 80'e yakın 'Evet' oyu çıkan Belçika'da, Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi tartışması yeniden gündeme geldi.

Belçika'da hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (CD-V) milletvekillerinden Hendrik Bogaert, Türkiye'deki referanduma 'evet' oyu verenlerin çifte vatandaşlığına son verilmesini istedi.

Belçika'daki Türkiye kökenlilerin büyük çoğunluğunun tercihin kabul edilemez olduğunu savunan Bogaert, "Bu böyle devam edemez. Hemen şimdi, çifte vatandaşlığı kaldırın" dedi.

Öneri bir süre önce hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) tarafından gündeme getirilmişti.

N-VA partisinden sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken de öneriye destek veriyor. Theo Francken, referandum sonuçlarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Belçika'da sol partilere oy verenler Türkiye'de aşırı sağı destekliyor. Anlaşılmaz bir durum" dedi.

Francken, geçen haftalarda yaşanan Diyanet'e bağlı camiler konusunu da anımsatarak, "Çıkan sonuçlara göre, Diyanet camilerinin gayet açık biçimde Erdoğan için oy toplamış. O nedenle artık ciddi biçimde mercek altına alınmaları lazım" görüşünü dile getirdi.

Belçika hükümeti, 'Ankara'nın uzun kolu' diye nitelendirdiği Diyanet İşleri'ne bağlı camilerin ruhsatını iptal ederek, devlet yardımını kesmek istiyor.

Wilders: 'Evet' diyenler topluca Türkiye'ye dönsün

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders de, yüzde 75 oranında 'Evet' oyu veren seçmenleri, topluca Türkiye'ye dönmeye çağırdı.

Twitter'da, "Hollandalı Türkler topluca evet verdi" haberini paylaşan ırkçı lider, "Evet şimdi de topluca Türkiye'ye dönün. Eğer Hollanda'daki özgürlüklere rağmen Türkiye'de 'evet'i seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle" dedi.

Sosyalist Parti (SP) Milletvekili Saadet Karabulut, Türkiye'de seçmenin yarısının 'Hayır' dediğini belirterek, "Ülke, kemiklerine kadar bölündü" değerlendirmesinde bulundu.

Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunda Avrupa'da en fazla 'Evet' oyu yüzde 79,4 ile Belçika'da çıkmış, referandum propagandası nedeniyle diplomatik kriz yaşanan Hollanda ise yüzde 76,7 ile 'Evet' oylarının en fazla olduğu ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.

 
EtiketlerHollandabelçikaTürkiye'deki referandumreferandumAnayasa değişikliği referandumuWilders
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Antidemoktat

Demokrasi dedikleri bu işte gavurların. Şeriat lazım bu millete Allah'ın izniyle

Cevapla

Avini

1bir işçinin kovulma maliyetli 30 bin €cuk gerisi wildersi gerer /

Cevapla

1 isi

Avrupa bize yalvaracaksiniz sonunuz geldi soysuz itler.

Cevapla

hasan

KAfirler daha çoook çıldırıcak.. Daha Romayı fethedicez inşaallah..

Cevapla

Ali bulut

istedigimize oy veririz istedigimiz yerde yaşariz illaki kovacaksaniz ödeyin tazminatlarimizi verin emeklilik paralarimizi sonrada kovabilirsiniz böylece gercek yüzünüzde meydana cikar

Cevapla

FATİH NUR İSTANBULLU

EVET budış veİçLavrenceler!....Buitibarsiz...güvenvermeyen....karakter yoksunufetövesiyasi yandaşlarınınigrenç sahtekarliklarinaher günbiryenisidaha ekleniyor.Millet bunlarinsahtekarliklarindan TİKSİNİYOR.

Cevapla

akit

e doğru. defolup gitsinler.

Cevapla

Serpil

Cumhurbaskanimiz bu insanlarinmagdur olmamasi icin ne gerekiyorsa yapmali bence bu cok oncelikli ve onemli

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?