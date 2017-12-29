Everton'un hocası Cenk Tosun'u açıkladı

Everton menajeri Sam Allardyce, İngiliz basınında transfer hakkında konuşarak, devre arasında bir golcü almak istediklerini açıkça ifade etti.

Cenk Tosun için konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Bir golcüye ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde buraya oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.

CENK TOSUN TRANSFERİNDE NELER YAŞANIYOR?

Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon euro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin "25 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay" cevabı ile karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ın restinin ardından yeni bir teklif ile masaya oturmaya hazırlanan Everton, teklifini 22 milyon euro bandına çekerek transfere nokta koymaya çalışacak.

Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro kazanan Cenk Tosun'a da 4 yıllık sözleşme karşılığında 20 milyon euro öneren ve milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Everton, Beşiktaş Yönetiminden gelecek olan cevaba göre transfere nokta koyacak.

Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimalinin yüksek olabileceği yönünde planlar yapmaya başlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Demba Ba'nın yanı sıra bir santrafor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı.Cenk Tosun'un gitmesi durumunda santfor bölgesini sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Meksika'da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi.