Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Everton'ın yıldız oyuncusundan Cenk Tosun açıklaması

Everton'ın golcü oyuncusu Oumar Niasse'den Cenk Tosun açıklaması geldi.

23 Ocak 2018 Salı 13:47
Everton'ın yıldız oyuncusundan Cenk Tosun açıklaması

Oumar Niasse, Cenk Tosun hakkında Everton'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet Cenk Tosun'un çok kaliteli bir isim olduğunu belirtirken şunları söyledi:

Cenk çok iyi ve kaliteli bir forvet. Ona karşı Türkiye'de de oynadığım için onu iyi tanıyorum. Bize çok şey katacaktır. Ayrıca Theo Walcott da geldi. Yeni oyuncuların takıma katılması her zaman rekabeti ve başarıyı tetikler.

Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun'un transfer edilmesiyle Oumar Niasse'nin takımdan ayrılacağı söylentileri artmıştı ancak, 27 yaşındaki forvet son maçta West Bromwich karşısında takımının beraberlik golünü atmış ve taraftarının bir nebze de olsa yeniden güvenini kazanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:47
  1. Oumar Niasse
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek
    1. Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek
    2. İngiltere'den flaş açıklama: O ülke..
    3. Hızır patlayıcıların arasına böyle..
    4. ''Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde..
    5. Afrin şehidi uğurlandı! Erdoğan'dan..
    6. Sol örgütten YPG'ye terörist desteği!
    7. Everton'ın yıldız oyuncusundan Cenk..
    8. O anın görüntüleri ortaya çıktı!
    9. Hasan Cemal teröristler için üzülüyor
    10. Özel harekat devreye girdi! YPG..
    11. Bahçeli'den Zeytin Dalı'nın ilk şehidi..
    12. Ortalığı karıştıran taş! Köylüler..
    13. Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında sahada..
    14. Diriliş'te vatan hainlerine tokat gibi..
    15. Sahte emniyet müdürünü böyle yakalattı
    16. KPSS sorularının sızdıran zanlılara..
    17. Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe..
    18. 'Düğüne gidiyoruz biz'
    19. Bomba iddia! Eto'o Galatasaray'a geliyor
    20. Fenerbahçe'ye şok!Transfer..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!