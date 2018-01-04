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Everton'dan son dakika açıklaması: Cenk Tosun yarın...

Everton'un menajeri Sam Allardyce, "Cenk'le kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir." dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:46
Everton'dan son dakika açıklaması: Cenk Tosun yarın...

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı.

Big Sam lakaplı menajer, "Kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Umuyoruz ki resmiyete dökeriz ve Cenk, yarın kupa maçında Liverpool'a karşı kulübede olabilir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:46
  1. Everton'ın menajeri Sam Allardyce
  2. everton
  3. cenk tosun
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