Everton'dan inanılmaz hata: Cenk Tosun'un ismini...

Tivibu Spor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu. Everton mağazası, Cenk Tosun'un soyadını 'TUSON' olarak yazmıştı.

Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı. Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.