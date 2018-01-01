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Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!

Cenk Tosun'u transfer etmesi an meselesi olan Premier Lig ekibi Everton'ın Arda Turan'la da ilgilendiği iddia edildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:57
Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans'ın haberine göre Arda Turan'ın Everton'a gitmesi söz konusu. Everton'ın bu transferde istekli olduğu belirtilen haberde Arda için Arsenal seçeneğinin de masada olduğu da ifade edildi. İngiliz ekibinin Arda'nın yüksek maaşı konusunda ise indirim isteyeceği gelen bilgiler arasında.

EVERTON'IN MENAJERİ 'GOLCÜ' DEMİŞTİ

Everton menajeri Sam Allardyce ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Eğer alabilirsek bir golcüye ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde buraya oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamazı gerekiyor" demişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:57
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