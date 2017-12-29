Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Everton yöneticileri Cenk Tosun için İstanbul'a geliyor

Cenk Tosun transferini bitiren Everton takımının yöneticileri son görüşmeler için bu akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor. İngilizler Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşecek.

29 Aralık 2017 Cuma 16:24
Everton yöneticileri Cenk Tosun için İstanbul'a geliyor

Fanatk'in haberine göre, Cenk Tosun transferini artık açıklamaya hazırlanan Everton yöneticileri bu akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor. İngiliz yöneticiler Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sözleşmenin son detaylarını konuşacak ve iş resmiyete dökülecek. Başkan Fikret Orman tatilde olduğu için yetkiyi Ahmet Nur Çebi'ye verdi.

CENK TATİLİNİ İPTAL ETTİ

Cenk Tosun dün akşam oynanan Osmanlıspor maçının ardından eşi ve Hakan Balta'nın ailesi ile Dubai'ye tatile gidecekti ancak tatilini iptal etti. Cenk de bu akşam İstanbul'da bulunan babası ile birlikte İngiliz yöneticilerle son pürüzleri konuşacak. İstanbul'da lüks bir restoranda gerçekleşecek görüşmenin yeri ise sır gibi saklanıyor.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Everton Menajeri Sam Allardyce Cenk ile telefonda görüşürek "Kısa süre içerisinde çok fazla maçımız var. Hemen takıma katılmanı İstiyorum. Sana güveniyorum ve burada başarılı olacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:24
  1. Beşiktaş
  2. cenk tosun
  3. everton
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    1. Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    2. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    3. Dünyayı şaşırtan şikayet! O ülkede..
    4. İstanbul'da sahtecilik operasyonu: 5..
    5. Dünya ekranlarında izleniyor!
    6. Japon bilim insanlarından kendini..
    7. Katil İsrail askeri ateş açtı:..
    8. Meksika'da eyalet milletvekiline..
    9. Almanya'da yılbaşı tacizine karşı..
    10. FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu
    11. Everton yöneticileri Cenk Tosun için..
    12. 2017'de sığınmacıların yeni rotası..
    13. O pastanenin sahibinden ilk açıklama
    14. Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı..
    15. Malatya'da FETÖ operasyonu: 28 kişi..
    16. Suudi Arabistan'daki prensler..
    17. Göksel Gümüşdağ: Fatih Terim kararı..
    18. Trabzonspor'da ayrılık kapıda
    19. Müsteşar Gümüş ‘Aşı retlerini takip..
    20. FETÖ'cüyüm diyerek teslim olmuştu, ilk..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor