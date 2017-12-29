Everton yöneticileri Cenk Tosun için İstanbul'a geliyor

Fanatk'in haberine göre, Cenk Tosun transferini artık açıklamaya hazırlanan Everton yöneticileri bu akşam saatlerinde İstanbul'a geliyor. İngiliz yöneticiler Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sözleşmenin son detaylarını konuşacak ve iş resmiyete dökülecek. Başkan Fikret Orman tatilde olduğu için yetkiyi Ahmet Nur Çebi'ye verdi.

CENK TATİLİNİ İPTAL ETTİ

Cenk Tosun dün akşam oynanan Osmanlıspor maçının ardından eşi ve Hakan Balta'nın ailesi ile Dubai'ye tatile gidecekti ancak tatilini iptal etti. Cenk de bu akşam İstanbul'da bulunan babası ile birlikte İngiliz yöneticilerle son pürüzleri konuşacak. İstanbul'da lüks bir restoranda gerçekleşecek görüşmenin yeri ise sır gibi saklanıyor.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Everton Menajeri Sam Allardyce Cenk ile telefonda görüşürek "Kısa süre içerisinde çok fazla maçımız var. Hemen takıma katılmanı İstiyorum. Sana güveniyorum ve burada başarılı olacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.