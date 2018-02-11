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Everton taraftarlarından Cenk Tosun çıkışı: Defol git!

Everton'ın Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta 27 milyon pounda transfer edilen Cenk Tosun 1 dakika bile süre alamayınca taraftarlar ayağa kalktı. Taraftarların bir kısmı sosyal medya hesapları üzerinden Everton teknik direktörü Sam Allardyce'a takımdan ayrılmasını söyleyip, "defol git" dedi.

11 Şubat 2018 Pazar 12:22
Everton taraftarlarından Cenk Tosun çıkışı: Defol git!

Premier Lig'in 27. hafta maçında Everton sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yenerken milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta süre almadı.

Maçın ardından bu duruma isyan eden taraftarlar teknik direktör Sam Allardyce'a sosyal medyadan tepki göstererek, "Tosun neden yok. Bu adam ne yaptı?", "Defol sam! Cenk Tosun için adalet istiyoruz.", "Everton tarihinin en pahalı transferlerinden biri yap ama kulübede beklet. Sam Allardyce istifa!" şeklinde eleştirilerde bulundu.

"CENK TOSUN İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sam Allardyce'a, "Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig… Bu Cenk Tosun için de geçerli… Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır" dedi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 12:22
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Sam Allardyce

YORUM YAZ

  • SüpheciAliSüpheciAli46 dk önce
    Hemen Sam Allardyce`a fetö sorusturulmasi yapilsin. örgütün Cenk Tosun`u bitrme plani olabilir. Sonucta Türk ve Türkiye düsmani bir yapi !
  • Yunus Emre GünaydınYunus Emre Günaydın57 dk önce
    Öyle bi sunum yapıyorsunuz ki Cenk Tosuna defol git dediler sandım... Bravo
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