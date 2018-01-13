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Everton fena dağıldı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 22:50
Everton fena dağıldı

Everton, yeni transferi Cenk Tosun'un ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

Londra ekibi, Heung Min Son'ın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çok formda bir sezon geçiren Harry Kane'in 47 ve 59. dakikalardaki golleriyle farkı artıran ev sahibi ekipte, perdeyi kapatan golü 81. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmanın 62. dakikasında yerini Dominic Calvert-Lewin'e bıraktı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 98. golünü attığı Premier Lig'de Tottenham Hotspur formasıyla en fazla skor üreten isim oldu. Önceki rekor 97 gol atan Teddy Sheringham'a aitti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 44'e çıkarırken, üst üste üçüncü yenilgisini alan Everton 27 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 22:50
  1. Everton
  2. Tottenham Hotspur
  3. Premier Lig
  4. Cenk Tosun
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