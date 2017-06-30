Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması!
Küçük kıza anneden akılalmaz ceza!
YPG'lilerle görüşen ABD'li danışman Türkiye'de!
CHP Milletvekili kalp krizi geçirdi
Rusya 20.5 ton çileği geri gönderdi
Kalp krizi anında hayat kurtaran hareketler
Her yerde aranan terörist öldürüldü
Binlerce öğrenci bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
Katar'dan Türkiye açıklaması: Minnettarız
Ölümü unutmamak için bakın ne yapıyor!
Yargıyı beş bölgeye ayırmış
Tüketici davalarında büyük artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek!
Bu imam bir çok genci madde bağımlılığından...
FETÖ'cü rektör için ikinci iddianame
Nihayet öldürüldüğü doğrulandı
Trump'ın vize yasağı uygulanmaya başlandı
Mübarek on bir aylar başladı...
'Yeniden yapılandırmada son gün' uyarısı!
Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
Malatya’da 10 ay önce yaşanan kazada 2 katlı evine kamyon giren ev sahibi Derviş Dinçer, kamyonun hala evden çıkarılmamasına tepki göstererek, bazı vatandaşların çökme tehlikesi bulunan eve girerek kamyonun yanında öz çekim yaptığını söyledi.
30 Haziran 2017 Cuma 12:18
Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:18
Derviş Dinçer
malatya
kamyon
kaza
ev
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Aktüel
Oğlumu 80 milyon kalbine gömdü
Gündem
Afrin’e müdahale an meselesi
Aktüel
Direksiyonda telefonla konuşmayı seviyoruz
Aktüel
Yıpranan Kur’an’ları onarıyor
Aktüel
Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur’an öğretiyor
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
FETÖ dâvâları nasıl gidiyor?
Ahmet Gülümseyen
Bayan ve kadını güreştirme rekoru CHP’de!..
Ahmet Varol
Ablukaya kimler destek veriyor?
Ali Karahasanoğlu
Bu duaya amin der misin Dumanlı?
Av. Yaşar Baş
Artık yeter
Hüseyin Öztürk
CHP toplumsal barışın önündeki tek engeldir
Kenan Alpay
‘Yüce Türk Adaleti’nin Tartışılamaz Kılınan İtibarı
Mahmud Sami
İhanet Üssü
Mehtap Yılmaz
Elde var tezek, Kılıçdaroğlu!
Merve Kavakçı
Mecburiyet
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Hıristiyanlığın Vatikan’ı Papa’sı varken; Müslümanlar niçin Halifesini beklemesin?
Şevki Yılmaz
“Saldım Çayıra, Mevlam Kayıra”(!)
Süleyman Önsay
Ömür orucunu bozmayalım
Vehbi Kara
Vatan Toprağı Satılır Mı?
Yavuz Bahadıroğlu
Nasıl insanlardık?
Son Eklenen Haberler
Suriyeli çocuklar lağım sularında..
Karabük’te yangın helikopteri..
Bal ormanları arıcıların hizmetinde
Körfez Mahallesi’nde yayalar için..
Çocuklar, aileleriyle Kağıt Müzesi’nde..
Dicle Elektrik’ten klima uyarısı
15 Temmuz Parkı görsellerle..
Toprak kaymalarını engellemek için..
Kılıçdaroğlu 15 gündür karavanda..
Başiskele’nin parklarına onarım..
Büyükşehirden engelsiz hizmet
Batman’da tarihi yerler temizleniyor
İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı..
Karabükspor’da futbolcuların sağlık..
Çaldıran’daki metruk yapılan..
ASAT’tan kanalizasyon çalışması
Çocuklardan park talebi
Borsa ilk yarıda yatay seyrediyor
Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü
İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret..
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın