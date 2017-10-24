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Eve gelen kutular açıldı, içinden çıkanlar… Korkudan uyuyamadılar

Online alışveriş sitesi Amazon'dan sipariş veren çifte, 30 kilogramlık esrar gönderilince herkes şaşkına döndü.

24 Ekim 2017 Salı 11:10
Eve gelen kutular açıldı, içinden çıkanlar… Korkudan uyuyamadılar

ABD’nin Florida Eyaleti’nde  yaşayan çift, internetten alışveriş sitesi Amazon aracılığıyla 4 adet boş bidon sipariş etti. Ancak kargonun beklenenden çok daha ağır olması, çifti şaşırttı. Gelen siparişi açtıklarında ise şaşkınlıkları katlandı. Çünkü gördükleri, yaklaşık 30 kilogramlık esrardı.

Uyuşturucunun sahibinin kendilerinin peşine düşeceğinden korkarak hemen polisi arayan çift, gelen memurun da gördüklerine inanamadığını belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan çift, birkaç gün korkudan uyuyamadıklarını ifade etti.

Amazon’a şikâyette bulunan çift, dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olması beklenen internet devinin, kendilerine yalnızca 150 dolarlık hediye çeki verdiklerini duyurdu. Kendilerinden özür dilenmediğini belirterek, bu davranışın güvendikleri ve sık sık alışveriş yaptıkları siteye yakışmadığının altını çizdiler.

Amerikan polisi, olayla ilgili henüz kimsenin tutuklanmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:10
  1. ABD
  2. Florida
  3. Amazon
  4. esrar
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