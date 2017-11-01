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Eve geç geldi diye ayak bileklerinden zincirle bağlandı

Eskişehir'de 12 yaşındaki M.T., akşam eve geç gitmesine kızan amcası İzzet T. tarafından ayak bileklerinden zincirle bağlandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
Eve geç geldi diye ayak bileklerinden zincirle bağlandı

Anne ve babasını bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van'dan Eskişehir'e gelerek Emek Mahallesi'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı. Annesiyle birlikte yaşayan İzzet T., akşamları eve geç geldiği için kızdığı yeğeni M.T.'yi ayak bileklerinden zincirledi. Gündüz saatlerinde ayakları zincirle bağlı olarak dışarı çıkan M.T.'yi gören çevredeki inşaat işçileri şoke oldu. İşçiler, demir makasıyla zincirleri kırarak çocuğu kurtardı ve olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine amca İzzet T.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

'BÖYLE BAĞLANMAYI HAK ETMEDİM'

İşçiler tarafından kurtarılan M.T., "Annem babam trafik kazasında vefat etti. Babaannemin yanında kalıyorum. Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
  1. Eskişehir
  • alikoçalikoç27 dk önce
    devlet nerdebu yavru ve kardeşlerini devlet korumaya almak zorunda huu aile bakanı nerdesin yahu
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