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Evdeki zehir: Teknolojibağımlılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada teknoloji bağımlılığına değindi.

29 Aralık 2017 Cuma 03:52
Evdeki zehir: Teknolojibağımlılığı

Erdoğan, şunları dile getirdi: “İnternet kafeler vardı, şimdi iş ne yazık ki evlerde kurulur hale geldi. Yani zehir evin içerisine girmiş vaziyette. Şimdi bu tehlikeye karşı hocalarımız, anne babaları uyarmak durumunda. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelasıdır. Uyuşturucu müptelası olmaktan gençliğimizi kurtarmamız lazım. Teknolojinin, uyuşturucu müptelası olmaya gençliğimizi sevk etmesi, şu anda en büyük tehlikemiz. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.”

“İHA” ÖVGÜSÜ

Bilimin önemine değinen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Taklit eden, hep bir adım geride olmaya mahkumdur. Bizim artık takip etmekten, taklit etmekten çıkıp öne geçmeye, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. Bizim artık, bize çizilen sınırları, zihnimize vurulan prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor. Bu millet, tarihi şanlı zaferlerle dolu, çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunu olan asil bir millettir. Şimdi biz bırakın insansız hava aracını yapmayı, silahlı insansız hava aracını yapar hale geldik. Ve bu insansız hava araçlarımız 32 bin fite çıkıyor. Terörle mücadeledeki başarımızın arkasında şu anda onların çok büyük payı var. Ve daha da şu anda güçlü olanlarını inşallah üretir hale geldiler, geliyorlar.”

GENÇLERE İNANCIM TAM

15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden gençlere inancını dile getiren Erdoğan, “Bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Uzay üssü ile kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız. Hedeflediğimiz şekilde milletimizi hayalini kurduğu otomobili ile de buluşturacağımıza inanıyorum. Bize verilen sınırları, prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor” diye konuştu.

OSMAN YİĞİT / ANKARA 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 03:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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