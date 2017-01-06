Evdeki bu eşyalar kanser yapıyor!

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Kanser sinsi bir hastalık ve herkesin bir gün yakalanma ihtimali var. En azından kendi evinizde önlem almaya başlayabilir, bu korkunç hastalığa karşı korunabilirsiniz.

Aşağıdaki ürünleri hayatımızdan çıkaramasak da onlara alternatif olanlarla değiştirmeye özen gösterirseniz, siz de kendi evinizde kanser illetine karşı bir adım atmış olursunuz.

Oda parfümleri: O çok güzel kokan oda parfümleri içerdikleri formaldehit ile başlı başına birer tehdittirler. Mümkün olduğunca zeolit ya da doğal yağlar içeren ürünleri tercih edin.

Dekoratif boyalar: Ahşap boyamada kullanılan tutkal, akrilik boyalar ve çözücüler kanserojen maddeler içerirler.

Boyalar: İçlerinde uçucu organik madde miktarı en az olan ürünü seçmeye özen gösterin. Elbette fiyatları da buna bağlı olarak yüksek olacaktır ama sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için değmez mi?

Mumlar: Yapay olarak esanslandırılmış olanlarından uzak durmaya çalışın, doğal olarak hazırlanmış olanları tercih edin.

Kuru temizleme: Seçtiğiniz kıyafetlerin kuru temizlemeye ihtiyaç duymamasına özen gösterin. Eğer kuru temizlemeyi kullanmak zorundaysanız, sıvı karbondioksit yöntemini kullanan dükkânları tercih edin. Biliyoruz çok zor ama imkânsız değil.

Mikrodalga: Asla mikrodalga fırın kullanmayın, kullansanız bile plastik kaplarda bir şey ısıtmayın.

Halı ve Döşeme Şampuanları: Kimyasal temizleyiciler yerine doğal maddeler ile hazırlanan ürünleri kullanmaya çalışın.