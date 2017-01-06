Evdeki bu eşyalar 'kanser' yapıyor

Evde kullanılan bazı eşyaların kansere neden olduğu öne sürüldü.

Evdeki bu eşyalar 'kanser' yapıyor
Eklenme: 06 Ocak 2017, 02:42
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 Aşağıdaki ürünleri hayatımızdan çıkaramasak da onlara alternatif olanlarla değiştirmeye özen gösterirseniz, siz de kendi evinizde kanser illetine karşı bir adım atmış olursunuz.

Oda parfümleri

O çok güzel kokan oda parfümleri içerdikleri formaldehit ile başlı başına birer tehdittirler. Mümkün olduğunca zeolit ya da doğal yağlar içeren ürünleri tercih edin.

Dekoratif boyalar

Ahşap boyamada kullanılan tutkal, akrilik boyalar ve çözücüler kanserojen maddeler içerirler.

Boyalar

İçlerinde uçucu organik madde miktarı en az olan ürünü seçmeye özen gösterin. Elbette fiyatları da buna bağlı olarak yüksek olacaktır ama sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için değmez mi?

Mumlar

Yapay olarak esanslandırılmış olanlarından uzak durmaya çalışın, doğal olarak hazırlanmış olanları tercih edin.

Kuru temizleme

Seçtiğiniz kıyafetlerin kuru temizlemeye ihtiyaç duymamasına özen gösterin. Eğer kuru temizlemeyi kullanmak zorundaysanız, sıvı karbondioksit yöntemini kullanan dükkânları tercih edin. Biliyoruz çok zor ama
imkânsız değil.

Halı ve Döşeme Şampuanları

Kimyasal temizleyiciler yerine doğal maddeler ile hazırlanan ürünleri kullanmaya çalışın.

Habertürk

 
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