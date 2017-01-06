Evdeki bu eşyalar 'kanser' yapıyor

Aşağıdaki ürünleri hayatımızdan çıkaramasak da onlara alternatif olanlarla değiştirmeye özen gösterirseniz, siz de kendi evinizde kanser illetine karşı bir adım atmış olursunuz.



Oda parfümleri



O çok güzel kokan oda parfümleri içerdikleri formaldehit ile başlı başına birer tehdittirler. Mümkün olduğunca zeolit ya da doğal yağlar içeren ürünleri tercih edin.



Dekoratif boyalar



Ahşap boyamada kullanılan tutkal, akrilik boyalar ve çözücüler kanserojen maddeler içerirler.



Boyalar



İçlerinde uçucu organik madde miktarı en az olan ürünü seçmeye özen gösterin. Elbette fiyatları da buna bağlı olarak yüksek olacaktır ama sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için değmez mi?



Mumlar



Yapay olarak esanslandırılmış olanlarından uzak durmaya çalışın, doğal olarak hazırlanmış olanları tercih edin.



Kuru temizleme



Seçtiğiniz kıyafetlerin kuru temizlemeye ihtiyaç duymamasına özen gösterin. Eğer kuru temizlemeyi kullanmak zorundaysanız, sıvı karbondioksit yöntemini kullanan dükkânları tercih edin. Biliyoruz çok zor ama

imkânsız değil.



Halı ve Döşeme Şampuanları



Kimyasal temizleyiciler yerine doğal maddeler ile hazırlanan ürünleri kullanmaya çalışın.



Habertürk