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Evde yangın çıktı... 4 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik prizinden koltuğa sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen biri hamile kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 08:13
Evde yangın çıktı... 4 kişi hastanelik oldu

Yangın, Malkara'nın Gazibey Mahalesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki sitede bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında gece yarısı meydana geldi. İbrahim Soysal'a (38) ait dairede elektrik prizinden koltuğa kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı. İbrahim ve Emel Soysal çifti, kısa sürede yangının büyümesi üzerine durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar yapılan adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında kalan İbrahim ve Emel çifti ise komşuları tarafından güçlükle dışarıya çıkarıldı. Korku yaşayan site sakinleri de apartmanı boşalttı. Bu sırada TREDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek elektrikleri kesti. Yangın yarım saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Soysal ve aynı apartmanda oturan hamile komşuları Melek Tetik (26), Nazile Küçük (65) ve Naziye Taş (63) dumandan etkilenerek gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 08:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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