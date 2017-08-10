Evde Nugget nasıl yapılır?

Defalarca aynı yağda kızaran patatesler, tavuklar saçtığı tehlikeyle sağlığa oldukça zararlı. Aynı şekilde dondurulmuş tavuk ürünleri de muhafaza amacıyla içeriğine eklenen katkı maddeleriyle kansere kadar giden ciddi zararlara yol açabiliyor.

Tüm bunların yerine gönül rahatlığıyla ev koşullarında dışı çıtır çıtır içi yumuşacık nuggetlar yapmak için malzemeler;

-1 adet tavukgöğsü

-yarım çay kaşığı tuz

-yarım çay kaşığı karabiber

-1 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-yarım çay köri ve kimyon

Bulamak için;

-1 adet yumurta

-yarım su bardağı galeta unu

-yarım su bardağı un

Yapılışı;

-Nugget’ın iç harcını hazırlamak için öncelikle tavuğu kıyma haline getirmek gerekiyor. İster tavuğu kıyma haline gelene kadar mutfak robotunda çekin isterseniz de direk kıyma halinde satın alın.

-Derin bir karıştırma kabına tavuk kıyması, tuz, karabiber, un, zeytinyağı, köri ve kimyon alınır. Malzemelerle macun kıvamında bir köfte hamuru elde edilene kadar yoğurulur.

-Tavuk harcını 15 dakika kadar buzdolabında bekletmek şekil verirken kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra harçtan minik parçalar koparılır ve şekil verilir.

-Ayrı ayrı kaplara un, yumurta ve galeta unu konur. Şekil verilen tavuk parçaları sırasıyla önce una, sonra yumurtaya, en son da galeta ununa bulanır.

-Kızartılacak tavaya yeterli miktarda sıvıyağ dökülür kızdırılan yağa nuggetlar bırakılır ve kızarana dek arkalı önlü pişirilir.

-Kızaran nuggetlar servis tabağına alınır. İster soslar eşliğinde ister patatesle ister de pilav, makarnayla birlikte servis edilir.

Afiyet Olsun…