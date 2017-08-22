Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Evde kıyma yapmak artık çok kolay

Sizde kasaptan veya marketten kıyma almak yerine evde kendi kıymanızı kendiniz yapabilirsiniz. Peki evde kıyma nasıl yapılır?

22 Ağustos 2017 Salı 09:25
Evde kıyma yapmak artık çok kolay

Kasaptan ya da marketten et aldığınızda şüpheye düşüyorsanız ya da kıymanın hijyeninden içinde ne eti olduğundan emin değilseniz evde kendi kıymanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu sayede hiçbir tereddüte düşmeden yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kıyma yapımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Kıyma yaparken etlerinizin bir gece önceden dinlendiriniz. Çünkü dinlenmiş et daha kolay çekilir ve lezzetli olur.

Kıyma yapmaya başlarken ilk olarak etlerinizin donmamış olmasına dikkat edin. Eğer etleriniz dondurucuda ise bir gün öncesinden etleri buzdolabının alt kısmına alınız. Etlerin buzları çözündükten sonra iyice yıkayınız, temiz olduğundan emin olunuz. Kıyma makinenizin önüne kıymalarınızın dökülmesi için bir kap koyunuz. Etler parça halinde değilse iri parça halinde kesilir ve kıyma makinesine yerleştirilir. Daha sonra kıyma makinesinin kolunu çevirin. Aynı zamanda etleri besleyici kısmından içeri doğru tahta kaşık yardımıyla itin. Bir kez çekilen kıymayı tekrar et yuvasına koyarak çekiniz.Etlerin kıyma makinesindeki çekme işlemi bittikten sonra bölümlere ayırın. Bölümlere ayırdığınız kıymaları buzdolabı poşetine koyup dolaplara kaldırabilirsiniz.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:25
  1. ev
  2. makine
  3. KIYMA
  4. Et
  5. Sağlıklı Yaşam Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de uyuşturucu can aldı
    1. Kayseri'de uyuşturucu can aldı
    2. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
    3. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
    4. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
    5. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
    6. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
    7. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
    8. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
    9. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
    10. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    11. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
    12. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
    13. Amerika bombalarıyla ayağını..
    14. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
    15. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
    16. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
    17. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
    18. Et tansiyonu yükseltir mi?
    19. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
    20. Brent petrol 52 doları zorluyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...