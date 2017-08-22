Evde kıyma yapmak artık çok kolay

Kasaptan ya da marketten et aldığınızda şüpheye düşüyorsanız ya da kıymanın hijyeninden içinde ne eti olduğundan emin değilseniz evde kendi kıymanızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu sayede hiçbir tereddüte düşmeden yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Kıyma yapımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Kıyma yaparken etlerinizin bir gece önceden dinlendiriniz. Çünkü dinlenmiş et daha kolay çekilir ve lezzetli olur.

Kıyma yapmaya başlarken ilk olarak etlerinizin donmamış olmasına dikkat edin. Eğer etleriniz dondurucuda ise bir gün öncesinden etleri buzdolabının alt kısmına alınız. Etlerin buzları çözündükten sonra iyice yıkayınız, temiz olduğundan emin olunuz. Kıyma makinenizin önüne kıymalarınızın dökülmesi için bir kap koyunuz. Etler parça halinde değilse iri parça halinde kesilir ve kıyma makinesine yerleştirilir. Daha sonra kıyma makinesinin kolunu çevirin. Aynı zamanda etleri besleyici kısmından içeri doğru tahta kaşık yardımıyla itin. Bir kez çekilen kıymayı tekrar et yuvasına koyarak çekiniz.Etlerin kıyma makinesindeki çekme işlemi bittikten sonra bölümlere ayırın. Bölümlere ayırdığınız kıymaları buzdolabı poşetine koyup dolaplara kaldırabilirsiniz.