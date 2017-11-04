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10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

Mersin’de üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:25
10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

Mersin Anamur’da 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ören Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR VAR

Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.

Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:25
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  • Kaktus SydneyKaktus Sydney7 dk önce
    Shifa Ya'Rabb! Bu herkese olabilir Allah korusun! Ben de cok kucukken yaklasik 1,5 yasinda basimdan asagi kaynayan caydanligi bosaltmisim caydanligi kaza ile devirmisim uzerime kollarimda ve vucudumda izleri var. Elbette tedbir almak onemli ancak kaderde varsa olacak oluyor. Gecenlerde motobike kazasinda bir genc vefat etti; hemen hepimiz yahu neden ailesi ona motorbike almis deyiverdik halbuki o cocugun eceli oradandi bunu kimse durduramazdi. Olacak olur; Allah korusun!
  • LutfiLutfi27 dk önce
    Rabbim acil şifalar versin bu yavruya
  • AbdullahAbdullah36 dk önce
    Ya kardeşim çaydanlığı mutfaktan dışarı çıkarmayın.Bardağı çaydanlığın yanına götürün. Işte bu kadar basit.
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