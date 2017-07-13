Evde bakım hizmetinde çocuklar Süleymanpaşa’nın güvencesinde

Evde Bakım Hizmeti verilen çocuklu ailelere yönelik temmuz ayı itibari ile başlanılan uygulama çerçevesinde Süleymanpaşa Çocuk Kulübü tarafından çocukların kulübe üyelikleri yapılıp, Mutlugiller çocuk kitapları, çocuk hakları kitapçığı, Süleymanpaşa Belediyesi kupası, şapka, tişört, yapboz ve çeşitli hediyeler verilerek Çocuk Kulübünün tüm etkinliklerinden yararlanma fırsatı sağlandı.

Süleymanpaşa Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi de evde bakım hizmetinde devrede

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinin de dahil olduğu hizmette ailelerin çocuklara yaklaşımları konusunda destek verilirken çocuklara yönelik ise gelişim değerlendirmesi yapılmaya başlandı.

“Tekirdağlılar daha da fazlasını hak ediyor”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Evde bakım hizmetimiz 2 ekibimiz ile durmaksızın devam ediyor. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun. Şimdi ise Süleymanpaşa Çocuk Kulübü ve Süleymanpaşa Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi’ni de çocuklu aileler için evde bakım hizmetimize dahil ettik. Tekirdağlılar daha da fazlasını hak ediyor. Tüm çabamız bunun için” ifadelerini kullandı.