Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı Açılıyor

Fuarda tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik üzerinde yoğunlaşan firmalar geçtiğimiz yıl elde edilen 1 milyarlık ticari hacmi aşmayı hedefliyorlar.

“Türk Ev Tekstili” algısının dünya üzerindeki olumlu etkisine katkıda bulunan, dünyanın önemli ev tekstili buluşma noktaları arasında yer alan 5. HOME&TEX Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında CNR EXPO’da kapılarını açıyor.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) CNR Fuarcılık ile CNR EXPO’da gerçekleştirdiği HOME&TEX, 5. kez yerli ve yabancı işadamları ve karar verici yöneticilerle buluşmaya hazırlanıyor.

4 yıldır yükselen bir katılımcı trendine sahip olan HOME&TEX, 2013 yılında 20 bin metrekarelik bir alanda 18 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Geçtiğimiz yılı baz alarak bu yıl ise 300 katılımcı firma, 600 marka, 40 bin metrekarelik bir alan ve 10 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Fuar’ın trend alanında bu sene tüm ziyaretçiler kendilerine özel bir etkinliğe dahil olacaklar. Alana yerleştirilen dokuma tezgâhında her ziyaretçi kendi dokumasını gerçekleştirecek ve bu dokumaya adı eklenecek. Fuar sonunda tamamlanan dev dokuma iş isimlerle birlikte Tekstil Tasarımcıları Derneği’nde sergilenecek. Ziyaretçiler aynı zamanda trend alanında kumaş üzerine farklı dijital baskı örneklerini anlatan atölyelere de katılabilecekler.

HOME&TEX Uzman Bir Fuar Olarak Hızla Büyüyor

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın “ TETSİAD olarak gerek istihdam, gerek ülke ekonomisi ve gerekse de ülke imajı açısından yaptığımız her çalışma büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz HOME&TEX Fuarı, standart stantlarla doğrudan satışa, B2B’ye yönelik olması ile hızla büyüyen bir konsepte sahip” dedi.