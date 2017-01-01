Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı

Uzun bir maraton sona erdi ve milyonların beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Zorlu maratonda ter döken öğrencileri ve ailelerini ise şimdi yeni bir telaş bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla beraber öğrencileri kayıt işleriyle beraber bir de üniversiteyi kazandıkları şehirde barınma telaşı bekliyor.

100 BİN ÖĞRENCİ EVDE KALACAK



Özellikle büyükşehirlerde yurt bulamayan öğrenciler kiralık ev tutmaya şimdiden başladı. Öğrencilerin bu telaşıyla beraber ise emlak sektöründe yeni bir hareketlilik de başladı. İstanbul'da özellikle üniversitelere yakın lokasyonlarda kiralık daire sayıları azalmaya başladı bile. İstanbul'da bu yıl ortalama 100 bin öğrencinin ev kiralaması bekleniyor.

EVİNİ KİRAYA VERECEKLER DİKKAT!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında, öğrencilere hizmet veren konaklama alanlarının ruhsat ve izinlerinde yeni dönem başlıyor.

Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilere konaklama adına hizmet verecek işletmelerin yanı sıra ev sahipleri de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat almak zorunda.



APARTMAN DAİRELERİ İÇİN DE ŞART GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.

Haber7