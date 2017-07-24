Ev sahipleri dikkat! Artık bunu yapmayan kiraya veremeyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" kapsamında, öğrencilere hizmet veren konaklama alanlarının ruhsat ve izinlerinde yeni dönem başlıyor.

APARTMAN DAİRELERİ İÇİN DE ŞART GETİRİLDİ



Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla öğrencilerin konaklayacağı ve kalacağı yurtlar, özel öğrenci evleri, öğrenci pansiyonları, öğrenci konukevleri, apartlar, öğrenci stüdyo dairelerinin bir yönetmeliğe bağlanarak izin ve ruhsatlarını Milli Eğitim Bakanlığından alma mecburiyeti geldiğini söyledi.

Öğrenci barındırma hizmetini ilk defa verecek yerlerin 30 Eylül'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat ve izin almaları gerektiğini vurgulayan Yıldızhan, "Bu kanun ve yönetmeliklere uymayanlar yıl içindeki kontrollerde tespit edilip kapatılacaktır. Dolayısıyla öğrenci mağdur olacaktır. Onun için 2017-2018 eğitim öğretim yılına girerken, öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve bu hizmeti yapacak olan iş yerlerinin de bu kurallardan bilgisi olsun istiyoruz." diye konuştu.

Yıldızhan, öğrencilere ve velilere ruhsatlı konaklama alanlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Önümüzdeki eğitim yılında öğrencisini herhangi bir konaklama yerine yazdıracak olan velilerin, bu kurallara uyulup uyulmadığına bakması gerektiğine dikkati çeken Yıldızhan, şöyle devam etti:

"Yoksa ileride mağdur olabilir, buralar kapanabilir. Dolayısıyla kış ortasında yer değiştirmek ev, apart yurt bulmak zorunda kalabilirler. Öğrencilerin kalacağı yerlerin belirli büyüklüklerde olması, banyo ve tuvaletlerinin, yangın tedbirlerinin, gaz kaçaklarının önlenmesi adına gerekenlerin olması lazım. Bunları belgeleyerek milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat alınması gerekmektedir. Ruhsat ve izin aldıktan sonra aynı koşulu sağladığı sürece öğrenciye hizmet edebilir, gelir temin edebilirler."

İKİ ÖĞRENCİ BİR ODADA KALAMAYACAK

Yeni yönetmelikle ciddi değişikliklerin de geldiğini belirten Yıldızhan, öğrenciye hitap eden yerlerin odalarında ya bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci kalabileceğini aktardı.

Yıldızhan, yönetmeliğe göre iki öğrencinin bir arada kalmasının sakıncalı görüldüğünü dile getirerek, "Onun için de 3 kişilik odaların banyo ve tuvalet sahaları hariç 24 metrekare olması lazım. Aksi halde o oda bir kişiye hitap eden bir yer olabilir. Mevcut yerlerin bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilerin konakladığı yerlerin, alkol satışının yapıldığı iş yerlerine, kahvehanelere, eğlence merkezlerine kapıdan kapıya 100 metreden fazla mesafe bulunması lazım. Yoksa ruhsat alamazlar." şeklinde konuştu.

Yönetmelik değişikliğinin ardından il milli eğitim müdürlüklerinde kontrol ekiplerinin oluşturulacağını anlatan Yıldızhan, öğrencilerin hangi konaklama alanlarında kaldığının üniversite tarafından bilineceğini kaydetti.

Yıldızhan, ruhsat almış ve öğrencilere hizmet veren mevcut yerlerin, 2019 yılına kadar yeni yönetmeliklere uyum sağlamasını gerektiğini anımsatarak, "Burada bilhassa personel konusu önemli. Kız yurtlarında erkek personel, erkek yurtlarında da bayan personel çalıştırılamayacak. Kanuni müeyyideleri var. Daha önce ruhsat ve izin almayanlar 30 Eylül'e kadar başvurabilirler." diye konuştu.