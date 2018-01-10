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Ev sahibi hırsızı böyle kovaladı
İstanbul'da aralarında ünlü isimlerin evlerinin de bulunduğu 44 eve giren hırsızın, bir evde ev sahibi tarafından kovalanması kameralara yansıdı.
10 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
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