Ev hanımlarının yüzünü güldüren çini kursu

Sinop'ta Gerze Belediyesi ile İŞKUR tarafından ortaklaşa açılan çini kursuna katılan ev hanımları, kursta yaptıkları eserleri internet üzerinden satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.



Gerze ilçesinde kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla açılan çini kursu aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev kadınlarının yüzünü güldürüyor.

İlk kez 2012 yılında açılan ancak son iki yıldır yoğun katılımın olduğu kurs sayesinde kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunma hem de boş zamanlarını değerlendirme fırsatı yakalıyor.

Kurs usta öğreticisi Funda Oğuz Kara, yaklaşık iki ay önce açılan kursa katılanların kura yöntemiyle belirlendiğini söyledi.

Ev hanımlarına yönelik açtıkları kursa özellikle son iki yıldır çok sayıda başvuru yapıldığını anlatan Kara, "Bu sene 42 ev hanımımız başvuru yaptı. Yer sıkıntısı nedeniyle şu an 12 kursiyer arkadaşımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kadınların aktif iş gücüne katılmalarını sağlama noktasında açılan bu tür kursların çok önemli olduğuna işaret eden Kara, Gerze Belediyesi ve İŞKUR'un kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getirdi.

Kara, çini yapımının meşakkatli bir iş olmasına karşın ev hanımlarının yaptıkları eserleri gördüklerinde yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Kursta yapılan figürlerin daha çok Gerze'yi anlattığını ifade eden Kara, "İlçemizin tanıtımına katkıda bulanacak eserlere daha çok yoğunluk veriyoruz ama kursiyerlerimiz özel siparişler alıyorlar. İsteğe bağlı figürler de yapılıyor. Yaptığımız eserleri gerek internet üzerinden gerekse yaz dönemlerinde açılan sergilerde satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kursiyerden ev hanımı Ayşe Yılmaz, "Kurs ilk başladığında heyecanlandım. Fırçayı tutarken ellerim titredi. Şu an çok fazla zorluk çekmiyoruz. Zorlandığımız yerler tabii ki oluyor ama hocamızın desteğiyle aşıyoruz. Böyle bir kursun ilçemizde açılması bizim açımızdan çok önemli çünkü burada yaptığımız eserlerin satışını yaparak aile bütçelerimize katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu

Kaynak: AA