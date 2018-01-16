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Ev fiyatları 8 yılda yüzde 78.50 arttı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Aralık ayı sonuçlarına göre Aralık 2017’de fiyatlar, bir önceki aya göre 0.39, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4.02 oranında arttı.

16 Ocak 2018 Salı 09:52
Ev fiyatları 8 yılda yüzde 78.50 arttı

8 yıllık artış oranı ise yüzde 78.50’ye ulaştı. Yeni konut satışlarının yüzde 82’si de bitmemiş konut stoklarından oluştu. 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Aralık ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında, bir önceki aya göre yüzde 0.80 oranında artış yaşandı. Aralık ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.04 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

BALIKESİR YÜKSELİŞTE LİDER

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, Arallık ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il; Balıkesir (yüzde 26.90), Giresun (yüzde 26.82), Edirne (yüzde 26.82), Bursa (yüzde 25.89) ve Aksaray (yüzde 23.00) oldu.

KİRADA NEVŞEHİR ÖNDE

Aralık ayında metrekare başına konut kira değeri en yüksek yüzde 2 oranında artışla Nevşehir’de gerçekleşti. Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde -2 oranı ile Adıyaman oldu. En yüksek yıllık kira getirisi ise Aydın, Van ve Kırklareli’de gerçekleşti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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