Hürriyetten Dinçer Gökce'nin haberine göre: Kendilerine, hayali daire satışının yapıldığını öne süren çok sayıda kişi, ödedikleri paraların iade edilmediğini belirtti. Savcılık başvurularında dikkat çekici bir iddiaya da yer verildi. İddiaya göre, firma sözleşme yaptığı kişilere, haberleri olmadan senet imzalattı. Suçlanan şirketin sahibi Selçuk A. ise, bazı kişilerin alımdan vazgeçmesi nedeni ile kendileri ile sorun yaşadıklarını kaydetti. A., işyerinde silahla çekilen görüntüler için ise “Av tüfeği her yerde satılıyor” şeklinde konuştu.

Çoğu dar gelirli bir çok aile daire sahibi olmak için Esenyurt bölgesinde daire arayışına girdi. Anılan ilçede 4 şubesi bulunan Aral Yapı Gayrimenkul ile bir dizi Ev almak için gittikleri emlakçı dolandırdı iddiası aile temasa geçti. Belgelere göre, ev sahibi olmak isteyen ailelerden peşinat adı altında belli miktarlarda para alındı. Yanında nakit parası olmayan ailelerin vereceği peşinat için de doğrudan bankaya başvurularak ihtiyaç kredisi alması sağlandı. Başvurucu adına çıkan kredi doğrudan şirketin hesabına gönderildi. Bazı kişiler de para ödemesi yanı sıra altındaki otomobili kaparo olarak şirkete verdi.

SAVCILIKLARA AKIN ETTİLER

Kendilerine gösterilen dairenin gerçekte olmadığını, sürekli oyalandıklarını öne süren aileler peşinat olarak ödedikleri paraların iadesini istediklerinde ise, iddiaya göre, çeşitli gerekçelerle oyalandı. Kadri Y., şirkete ödedikleri 30 bin liralık kaporanın iade edilmemesi nedeni ile savcılığa başvuran isimlerden biri. Y., kendilerine gösterilen dairenin başka bir kişiye satıldığını öğrendiklerini, ödedikleri paranın iadesini istediklerinde ise 18 bin liralık kesinti yapılarak kalan paranın ödenebileceği yanıtını aldıklarını söyledi. Benzer şekilde şirkete 30 bin TL para veren Fesih A. da şirkete ödediği parayı geri alamayan bir başka isim.

OLMAYAN EV İÇİN KREDİ ÖDÜYORUZ

Suç duyurusunda bulunan Cihansız U. ise, kendileri ile birlikte benzer sorunu yaşayan çok sayıda ailenin olduğunu, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini söyledi. U. dilekçesinde “İnsanlarda baskı altından ev ve arabaları alındı. Olmayan ev için kredi çekildi. Halen kredi ödemesine devam ediyoruz” dedi.

Aral Yapı Gayrimenkul adına sözleşme yapan, ödeme alan kişilerden Selçuk A., Cüneyt S., Abdulvahap H., Sinan A. ve Anoş S. hakkında, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile savcılığa çok sayıda başvurunun yapıldığı anlaşıldı. Savcılık başvurularında dikkat çekici bir iddiaya da yer verildi. İddiaya göre, şirket yetkilileri, daire satışı için sözleşme yaptıkları kişilere, bu kişiler farkında olmadan senet imzalatıldı.

'SENET İMZALATTILAR' İDDİASI

Sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelen çok sayıda kişi, şirkete yönelik şikâyetlerini böyle dile getirdi: *Aral Yapı Gayrimenkul bizi de mağdur etti. 150 bine anlaşmıştık. 20 bin peşin parayı bankadan yatıracaktık geri kalanı kredi çekecektik. Bankaya gidip sorduğumuzda kredi başvurusunda bulunulmadığını öğrendik. Biz vazgeçiyoruz dediğimizde bizim haberimiz olmadan sözleşme adı altında senede imza attırmışlar.

*Daire alacaktım 200 bin TL daire anlaştık. Benden daire peşinatı diye 30 bin TL para istediler. Parayı banka yoluyla yatırdım. Daha sonra kredi onaylanmıyor diyerek daire alamadım. Paramı geri istediğimde bana 2 ay sonraya gün veriyorlar. Paramıza el koyuyorlar yardım bekliyoruz.

AYLARDIR OYALIYORLAR

*182 bin değerinde bir ev ile anlaştım. 10 bin TL peşinat istediler. Peşinat aldıktan sonra telefonlarıma cevap vermediler, beni dört ay oyaladılar.

*Çerkezköy'de, tarafıma satılmak üzere tanıtılan daire için aramızda sözleşme yaptık. Selçuk A.’ya toplamda 35 bin TL verdim. 7 aydır hiçbir dönüş yapılmadı. Cevap verecek muhatap da yok. Bankadan kredi çıktı fakat tapuyu vermediler. Parayı da iade etmediler. Makbuzlar elimizde.



HESAPTA GÖRÜNSÜN YOKSA KREDİ ÇIKMAZ

*Bu firmaya ev hayalimizi gerçekleştirmek için başvurduğumuzda en az 10 bin TL vermemiz gerektiğini, bizim adımıza onların hesabında görünmesi gerektiğini ancak bu şekilde bankanın kredi verebileceğini söylediler. Kredi çıkmaz ise parayı iade edeceklerini söylemişlerdi. Kredi çıkmadı ama 5 aydır hala paramızı alamadık. Her hafta cuma günü ödeyeceklerini iletiyorlar bazen telefonlara bakmıyorlar.

MUHATTAP BULAMIYORUZ

Yaklaşık 2 ay önce krediyle ev almak için anlaştık. 31 bin 400 TL peşinat verdim. Sonra kredi çıkmıyor dediler; paramı geri istedim fakat muhatap yok. Ben de savcılığa başvurdum.

*Benim de ev alma hayallerim vardı. S. A. adlı şahıs beni mağdur ederek benden 60.000 bin TL para aldı. Kaporamı vermiyorlar. Her gittiğimde orada yeni mağdurları görüyorum.

KOVMAKTAN BETER ETTİ

Ben Aral Yapı Gayrimenkul şirketi tarafından haksızlığa uğradım. Selçuk A. isimli kişi paramı vereceğini söyleyerek beni yanına çağırdı. Gittiğimde ise hakaret ederek kovmaktan beter etti. Şimdi adli işlemler için hazırlanıyorum. Bana vermesi gereken para 38.000 bin lira.

Ben de mağdur kişilerden biriyim. Selçuk A. adlı kişi tarafından oldukça yüksek bir para ile kandırıldım. Benden 120 bin aldı ve evimi bana teslim etmedi. Paramı ödeyeceğini söyleyerek tam 6 haftadır beni oyalıyor.

Şirket sahibi Selçuk A. haklarındaki suçlamaların doğru olmadığını öne sürdü.

ONLAR VAZGEÇTİ

Suçlanan şirketin sahibi Selçuk A. ise, haklarındaki iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Selçuk A., 8 yıldır faaliyet yürüttüklerini bu güne kadar çok sayıda aileyi ev sahibi yaptıklarını savundu. A., şikayetçi olan isimlerin dile getirdikleri sorunların kaynağında kendilerini olduğunu öne sürdü. A., sorunun bu kişilerin alımdan vazgeçmelerinden kaynaklandığını öne sürdü. A. "Zaten tüketici mahkemesine vermişler. Haklılarsa zaten mahkeme kendilerini haklı bulur." dedi.

A., 'dolandırıcılık' iddiası ile hakkında yapılan suç duyuruların bazılarına takipsizlik kararı verildiğini söyledi. A., işyerinde çekilen silahlı görüntülere ilişkin ise “Av tüfeği her yerde satılıyor. Atış talimi konusunda ise bilgim yok. Orada kurşun sıkılması mümkün değil. Bir videonun çekildiğinden söz ediliyor ama ben görmedim” dedi.