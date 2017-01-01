Ev aldıran sürpriz plan

Şirket; İstanbul’daki Sinpaş Finans Şehir, Queen Bomonti, Aydos Country, Metrolife, Gökorman projelerinin yanı sıra Ankara’daki Altınoran, Marina Ankara, Ege Vadisi ve Denizli’deki Aqua City Denizli projelerinden konut satın almak isteyenlere düşük taksitli ödeme planlarını sunduğu ‘Süper Plan’ kampanyasını başlattı. 4 Mart’a kadar sürecek süper plan ile anahtar teslim konutların yanı sıra lansman avantajlı projelerden alım yapmak mümkün oluyor. Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Çelik kampanya konusunda, “44 yıllık deneyimimizin gururu ile süper bir kampanyaya imza atmak istedik. Ev sahibi olmak isteyenler aylık sabit taksitlerle ister banka kredili, ister Sinpaş bünyesindeki özel ödeme planlarıyla Sinpaş’tan diledikleri eve sahip olsunlar istiyoruz” mesajını verdi.

4 İLDEKİ PROJELERİN EN DÜŞÜK TAKSİT TUTARLARI

-Altınoran: 3 bin 570 (Hemen teslim),

-Marina Ankara: 3 bin 460 (Eylül 2018’de teslim), l Ankara-Ege Vadisi: 4 bin 700 (Ekim 2018 teslim), l Finans Şehir: 5 bin 240 (2018 teslim), l Bomonti Queen Central Park: 4 bin 950 (Ekim 2018’de teslim),

-Sancaktepe-Aydos Country: 3 bin 800 (Hemen teslim), l Sancaktepe-Metrolife:

2 bin 300 (2020’de teslim), l Çekmeköy- Gökorman: 3 bin 300 ( 2020 teslim),

-Denizli-Aqua City: Bin 790 (Hemen teslim), l Bursa-Aqua City: Bin 860 (2020 teslim)