Ev alanların tercihi yine Keçiören oldu

YENİ AKİT / ANKARA - Türkiye’nin en büyük ilçesi Keçiören’in son yıllarda artarak devam eden gelişimi emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıdı. TÜİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe Keçiören oldu. Keçiören’i bir bütün olarak ele adıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi” dedi.

KEÇİÖREN SIRAYI KAPTIRMADI

Türkiye genelinde İstanbul'da Esenyurt ilçesinin birinci olduğu sıralamada, Ankara'da Keçiören birincilik ünvanını yine kaptırmadı. Keçiören Belediyesi’nin şehir planlama ve altyapı konusundaki başarılı çalışmaları sonucu gayrimenkul alımı ve oturum alanı olarak tercih edilmesi ile birlikte Keçiören'de 2016 yılında 25.400 adet konut satıldı. Keçiören'in ardından 20.848 konut satışı ile Çankaya 2. olurken, onu sırayla Mamak ve Etimesgut takip etti.

TÜM KEÇİÖREN’İN BELEDİYESİYİZ

Sosyal alan yatırımları, kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün artması ve hizmet belediyeciliğinin ön plana çıkmasının bunda etkili olduğunun altını çizen Keçiören Ak, “Göreve geldiğimiz 2009 yılında belediyenin tüm imkanları kent girişine harcanmıştı. Biz ise tüm Keçiören’i bir bütün olarak ele aldık ve yatırımlarımızı ilçenin geneline yaydık. Bu da Keçiören’in tamamında topyekün bir kalkınma getirdi. Tek mahallenin değil tüm Keçiören’in belediyesi olduk. Hem gayrimenkul yatırımı hem de Ankara'da insanların yaşamak için Keçiören'i tercih etmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Çünkü bir belediyenin en önemli görevlerinden birisi yaptığı çalışmalarla bölgesini kalkındırmak, değerli hale getirmektir. Keçiören'in giderek tercihlerde ilk sıraya yerleşmesi şehircilik anlayışımızın doğru olduğunun da göstergesi” diye konuştu.

“OVACIK’TA 10 YIL İÇİNDE 130 BİN NÜFUS BEKLİYORUZ”

Ak, Keçiören’in değerinin yeni yatırımlarla katlanacağını belirterek, “Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projemiz tamamlandıktan sonra Ankara’nın turizm potansiyeline de katkı sunacağız ve Keçiören’in marka değeri katlanacak. Ovakent Projemizle birlikte yepyeni bir yerleşim alanının da startını verdik. İmarı tamamlanan, altyapısı, ulaşım planı, çevre düzenlemesi en ince ayrıntısına kadar planlanan Ovacık’ta 10 yıl içinde 130 bin civarı bir nüfus bekliyoruz” mesajı da verdi.