Euro'nun sonu kötü!

Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya'nın parasal birliği destekleyememeleri halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Euro'nun sonu kötü!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:17
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Fransa'da kasım ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışan isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Paris ve Berlin'in parasal birliği desteklemekte başarısız olmaları halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini söyledi.

Geçen yıl Hollande liderliğindeki hükümetten ayrılarak kendi siyasi hareketini kuran Macron, Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Euronun tamamlanmamış olduğunun ve büyük reformlar olmadan sonsuza kadar devam edemeyeceğinin kollektif şekilde farkına varmamız gerekli. Euro, Avrupa'ya ABD Doları karşısında tam uluslaraası egemenlik sağlamadı" diye konuştu.

Macron, parasal birliğin desteklenmesi, güçlenmesi için Fransa'nın istihdam piyasası reformları yapması, eğitim sistemini gözden geçirmesi, Almanya'nın da Euro Bölgesi'nde büyümeyi kemer sıkmanın değil daha fazla yatırımın büyütebileceğini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

 
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