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Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızına tam 105 Milyon TL'lik teklif

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

29 Haziran 2017 Perşembe 00:39
Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızına tam 105 Milyon TL'lik teklif

Sırp basını, Bogdan Bogdanoviç'in NBA takımı Sacramento Kings ile 3 yıllık kontrat yaptığını ileri sürdü. Sacramento'nun 3 yıl için yıldız oyuncuya 30 milyon dolar '105 milyon TL) ödeyeceği duyuruldu. 

Sırp medyasından Kurir'in haberine göre, Bogdanoviç hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçarak yeni sözleşmesini imzalayacak. 

Bogdanoviç, şampiyonluk kutlamalarında kendisine yöneltilen sorulara yanıt olarak, "Kararımı ay sonunda vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki Bogdanoviç, üç sezondur Fenerbahçe formasını terletiyordu. Fenerbahçe'de birkaç pozisyonda birden oynayabilen yıldız basketbolcu, son Euroleague şampiyonluğunda önemli katkılarda bulunmuştu.

Bogdanoviç, sezon bittikten sonra ülkesine geri dönmüş ve Belgrad'daki basketbol kampında genç basketbolculara eğitim vermeye başlamıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 00:39
  1. Fenerbahçe
  2. Bogdan Bogdanoviç
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