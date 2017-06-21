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'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Kallum Pickering euro/dolar'ın yıl ortasında 1.18'i görebileceğini belirtti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:06
'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Kallum Pickering Euro/Dolar beklentisini Bloomberg HT'ye anlattı.

Euro Bölgesi ekonomisinde koşulların iyiye gittiğini belirten Pickering euro/dolar paritesinin yıl ortasında 1.18'e yükselebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) hikayesinin dolarda fiyatlandığını belirten Pickering "Euro Bölgesi'nde şartlar daha iyi gidiyor, sağlam büyüme ve istihdam artışları var. Mali plitika iyi gidiyor, Avrupa Merkez Bankası'nın da henüz varlık alımını azaltması pek olgun bir fikir gibi görünmüyor. Euro/dolar 'da yıl ortasında 1.18'i görebiliriz." diye konuştu.

Euro/dolar paritesi bugün 1.1148 seviyelerinden işlem görüyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:06
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