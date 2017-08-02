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Euro'dan tarihi rekor!

Euro, Türk Lirası karşısında 4.1887 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı. Dolar fiyatları ise 3.5350 seviyesinde işlem görüyor. Dış piyasalar takip edilecek.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:53
Euro'dan tarihi rekor!

Enflasyon raporunun açıklandığı dün sınırlı bir iyimserlikle sakin seyreden dolar/TL bu sabah bir miktar yükselerek 3.53'ün hemen üzerinde hareket ederken, euro/TL eurodaki değerlenme eğilimine paralel tarihi zirve seviyelerinde seyrediyor. Euro kuru saat 08.39 itibarıyla 4.1811'de işlem görürken, dolar/TL 3.5350 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar ise yüzde 0,23 yükselişle 1.1830 seviyesindeydi.

Türk Lirası, yıl başından bu yana euro karşısında yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün ABD ADP özel istihdam verisi ile San Francisco Fed Başkanı John Williams ile Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in yapacağı konuşmalar izlenecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:53
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