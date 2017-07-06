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Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Euro 4.14 lira sınırını da aşarak 4.1415 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yükseldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.62 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçmişti. Euro öğlen saatlerinde 4.13 seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanang elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.

Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yükselişe dolar/TL ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ardından 3.60 üzerindeki seyrinde anlamlı bir değişim kaydetmedi.

Bankacılar piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ve küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.

Hafta başından beri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratmış bunun yanı sıra TL'deki değer kaybında jeopolitik endişeler de etkili olmuştu.

Kaynak: Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
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